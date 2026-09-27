Piacenza e i giovani cinesi alla scoperta di Verdi: così la lirica cambia volto

Alla XNL è stato presentato “Saper vorreste”, documentario di Roberto Dassoni e Barbara Tondini dedicato a un gruppo di giovani cinesi arrivati a Piacenza e Parma per studiare canto lirico. Il film racconta come stia cambiando la sociologia dell’arte nei nostri territori e si inserisce nel tema “Attraversiamo” del Festival del Pensare Contemporaneo.

«L’attraversamento del continente è forse la cosa meno importante», ha spiegato Tondini: il vero passaggio è culturale, linguistico e interiore. Per molti ragazzi il canto diventa anche uno strumento per confrontarsi con emozioni nuove e con una libertà diversa da quella conosciuta in patria.

Dassoni ha sottolineato come nei conservatori siano ormai numerosi i cantanti cinesi e coreani, aprendo una riflessione sul futuro della lirica. «Crediamo ancora di essere i detentori di quest’arte, ma i conservatori sono in continua evoluzione». Per Tondini, «nessuno è detentore dell’arte solo perché Verdi e Puccini sono nati qui».

Il documentario, prodotto da Paola Severini Melograni, sarà trasmesso su Rai5 in autunno in due puntate da 52 minuti.