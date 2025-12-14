Liberta - Site logo
Piacenza, i supereroi scendono dal tetto dell’ospedale per i piccoli ricoverati

Acrobazie, sorrisi e oltre cento giocattoli donati ai bambini della Pediatria

Elisabetta Paraboschi
|3 ore fa
Li hanno accolti come un piccolo miracolo. Calandosi dal tetto dell’ospedale di Piacenza, Enrico Celiento e i suoi amici sono entrati nel reparto di Pediatria del “Guglielmo da Saliceto” vestiti da supereroi: Hulk, Batman, Robin, Superman, Ironman e Spiderman. Tra acrobazie e sorrisi hanno salutato i bambini presenti nello spazio giochi e quelli costretti nelle stanze a causa dell’influenza.
I piccoli ricoverati sono attualmente una dozzina e per tutti sono arrivati i doni: oltre cento giocattoli, offerti da Gbs Service in Motion grazie al supporto di Round Table. L’iniziativa è stata realizzata dall’associazione Sea – SuperEroi Acrobatici, un gruppo di giovani che unisce la passione per il lavoro su fune e i fumetti con l’impegno solidale. «Vedere un bambino sorridere davanti al suo supereroe è un’emozione inspiegabile», spiega Celiento.
Non è la prima volta che i Supereroi Acrobatici arrivano dall’alto in Pediatria: anche lo scorso anno avevano portato la loro sorpresa. Round Table punta ora a rendere l’appuntamento una tradizione natalizia. Soddisfatto il primario Giacomo Biasucci, che ha sottolineato il valore di regalare sorrisi in una giornata speciale come Santa Lucia e ha annunciato che i giochi saranno distribuiti anche ai bambini del pronto soccorso pediatrico. Il professore ha infine ricordato l’importanza della vaccinazione antinfluenzale nei più piccoli.
