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"Piacenza in fiore", la città si riempie tra profumi di primavera

Folla in centro per la kermesse fatta di fiori, banchetti all'aperto, laboratori per la cura dei bonsai e solidarietà

Elisabetta Paraboschi
|5 ore fa
Piazza Duomo si è trasformata in un giardino - © Libertà/Elisabetta Paraboschi
Piazza Duomo si è trasformata in un giardino - © Libertà/Elisabetta Paraboschi
1 MIN DI LETTURA
Il Consorzio dei Mercanti di Qualità ha fatto centro. E ha trasformato il centro della città con una tre giorni fatta di fiori, banchetti all’aperto, laboratori per la cura dei bonsai e solidarietà. Piacenza è stata quasi irriconoscibile così piena di gente e di iniziative che si sono estese in ogni strada, con gran soddisfazione dei cittadini.
Partiamo da “Piacenza in Fiore”, la kermesse che ha trasformato piazza Duomo in un grande giardino a cielo aperto: tanti gli stand presenti per esporre e vendere piante e fiori di ogni tipo sia per chi ha il pollice verde, sia per chi riuscirebbe a far morire anche una pianta finta.
Tantissimi cactus e piante grasse, ma anche bonsai fioriti e non solo (che meraviglia i piccoli aceri rossi così perfetti da sembrare finti), una ricca selezione di rose di ogni forma e colore (dalle gialle alle fucsia, dalle albicocca alle immancabili rosse), persino una curiosa esposizione di piante carnivore, oltre che di cespugli, viole e gerani imperiali: ecco il menu che si è presentato all’ombra della Cattedrale, senza tralasciare i banchetti di candele e cactus-cuscini profumati, vasi decorati, saponi di ogni profumazione e provenienza, bigiotteria con fiori e foglie incastonati all’interno di orecchini, anelli e ciondoli, frutta essiccata e risotti a base di erbe di montagna e fiori. La novità vincente è stata la scelta di triplicare la presenza, facendo per la prima volta partire “Piacenza in fiore” già da venerdì: la conferma arriva anche dalla presidente Gloriana Tironi, che si è detta «entusiasta per il risultato e per la partecipazione dei piacentini così calorosa».
Piacenza in fiore
Piacenza in fiore
Piacenza in fiore fito
Piacenza in fiore fito
Piacenza in fiore
Piacenza in fiore fito
Se il florovivaismo l’ha fatta da padrone, non sono mancati laboratori, spettacoli, musica, street food agricolo e iniziative diffuse tra piazza Duomo, piazza Cavalli, piazzetta Plebiscito e le vie del centro: sono andati bene i workshop dedicati al mondo dei fiori e delle piante, ma sono stati molto apprezzati anche gli stand dei Mercanti di qualità presenti in Piazza Cavalli e in via Cavour, gli spettacoli della Scuola di Circo TaDam e il mercato contadino e lo street food agricolo di “Campagna Amica in città” di Coldiretti Piacenza.

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