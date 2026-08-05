Piacenza lancia la mostra su Dante: appalto da 900mila euro

Il percorso della mostra “Inferno e Paradiso - Abitare l’Eterno da Dante all’immaginario contemporaneo” nel Palazzo Xnl della Fondazione di Piacenza e Vigevano, «prenderà avvio dall’esposizione del Codice Landiano, opera del 1336, conservata presso la biblioteca Passerini-Landi, considerato il più antico manoscritto della Divina Commedia di Dante Alighieri, che sarà messo in dialogo, tra l’altro, con la Madonna con il Bambino e San Giovannino di Sandro Botticelli», conservata a Palazzo Farnese, «e con opere di altri artisti provenienti da collezioni di diversi musei nazionali e internazionali: la presenza delle opere in esposizione e il loro notevole valore storico e artistico conferiranno alla mostra un grande rilievo culturale, tale da poter proiettare la città di Piacenza a livello nazionale».

E’ scritto nel provvedimento del Comune che dispone la gara per la progettazione, l’organizzazione, l‘allestimento e la gestione della mostra, un incarico da quasi 900mila euro (Iva inclusa) da assegnare mediante procedura negoziata senza bando in ragione dei tempi ristretti: poiché l’inaugurazione è in agenda per il 3 dicembre prossimo, con durata fino al 4 aprile 2027, l’appalto va affidato «a decorrere dal 15 settembre (e sino al 24 aprile). «L’estrema urgenza» che legittima il mancato ricorso a un bando di gara «deriva da eventi imprevedibili» dal Comune, e segnatamente «dai vincoli temporali fissati dagli enti co-finanziatori, con riguardo alla realizzazione dell’iniziativa e relativa rendicontazione», si spiega nelle carte. Enti che sono la Camera di Commercio dell’Emilia che stanzia 90mila euro, e poi, con 50mila euro ciascuna, la Regione e la Banca di Piacenza.