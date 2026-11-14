Piacenza, scatta l'obbligo di gomme invernali o catene a bordo: tutte le strade interessate

Scatta domenica 15 novembre l'obbligo di pneumatici invernali o catene da neve a bordo sulle strade del Piacentino. Una disposizione che non riguarda soltanto le arterie di montagna, maggiormente esposte al rischio di nevicate e gelate, ma anche numerosi collegamenti di pianura e alcune delle principali vie di accesso alla città. L'obbligo resterà in vigore fino al 15 aprile 2027, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.

Con la determinazione n. 1491/2026, la Provincia di Piacenza ha stabilito che tutti i veicoli a motore, esclusi ciclomotori e motoveicoli a due ruote, potranno circolare sulle strade di competenza provinciale esterne ai centri abitati soltanto se equipaggiati con pneumatici invernali omologati oppure provvisti a bordo di dispositivi antisdrucciolevoli omologati.

La disposizione interessa quindi l'intera rete provinciale, dalle strade della pianura fino ai collegamenti collinari e appenninici delle valli Tidone, Trebbia, Nure e Arda. Non è necessario montare le catene quando il fondo stradale è libero da neve o ghiaccio, ma occorre averle a bordo. In presenza di neve o ghiaccio devono invece essere montate, qualora il veicolo non sia già equipaggiato con pneumatici adatti.

L'obbligo sulle strade statali

Analoghe disposizioni sono state annunciate da Anas per numerose strade statali dell'Emilia-Romagna. Nel Piacentino, in particolare, l'obbligo riguarda:

Statale 45 di Val Trebbia, da Gorreto, nel territorio comunale di Ottone, fino a Piacenza, tra i chilometri 61+720 e 138 Statale 654 di Val Nure, dal chilometro 0+952 al 74+310, al confine con la Liguria Statale 412 della Val Tidone, tra Castel San Giovanni e il confine con la Lombardia, dal chilometro 45+910 al 74+150 Statale 461 del Passo del Penice, dal confine lombardo fino all'innesto con la Statale 45 a Bobbio, tra i chilometri 42+510 e 56+224 Statale 10 Padana Inferiore, nel tratto dal chilometro 192+862 fino a Piacenza, al chilometro 217+258 Statale 9 Via Emilia, nel tratto dal chilometro 213+172 al 255+568, al confine regionale Statale 725 Tangenziale di Piacenza, dal chilometro 0 al 7+210.

Si tratta di arterie percorse quotidianamente da migliaia di automobilisti, anche per raggiungere il capoluogo dai centri della provincia. L'obbligo è segnalato lungo le strade dall'apposita segnaletica verticale.

Non è obbligatorio sostituire gli pneumatici

Per rispettare le disposizioni non è indispensabile effettuare il cambio gomme: gli automobilisti possono scegliere tra pneumatici invernali omologati e catene da neve omologate da tenere a bordo, compatibili con le dimensioni degli pneumatici montati sul veicolo. Anche gli pneumatici quattro stagioni possono soddisfare l'obbligo, purché riportino la marcatura prescritta.

L'obiettivo dei provvedimenti è garantire condizioni di maggiore sicurezza durante i mesi freddi, evitando situazioni di pericolo e blocchi della circolazione in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio. Anas ricorda inoltre che l'obbligo può essere applicato anche al di fuori del periodo previsto quando le condizioni meteorologiche lo richiedano.