Piacenza sfonda i 104mila residenti, 248 abitanti in più

La Primogenita torna sopra i 104mila abitanti. Il primo gennaio 2026 Piacenza ha contato per la precisione 104.077 residenti (+ 0,24%), contro i 103.829 dell’anno precedente. Il saldo naturale continua a essere negativo, così almeno è quanto certificano gli uffici Statistiche e Anagrafe del Comune di Piacenza. Ma - in tempi di collasso demografico - il fatto che una città di medie dimensioni come Piacenza prosegua già da qualche anno la sua progressiva battaglia contro l’emorragia demografica mantenendo una sua attrattività per viverci è un segnale che dà speranza.

L’incremento di residenti arriva ancora una volta dai saldi migratori. Ma attenzione, perché l’equazione “più arrivi più stranieri” non funziona più. Attualmente i cosiddetti “stranieri” sono 19.897, in lieve incremento rispetto al passato (19,2%) e nuovamente - senza il loro apporto - la popolazione della città di Piacenza sarebbe ampiamente al di sotto di oggi.