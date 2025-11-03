Pianazze, la Villa si protegge da vandali ed “esploratori”
Accessi blindati e sigillati dopo le incursioni abusive. Disabitata dal 2015 è in attesa di una vendita che non arriva
Federico Frighi
|2 ore fa
Villa Regina Mundi al passo delle Pianazze
Villa Regina Mundi blindata e sigillata dopo le incursioni dei vandali e degli appassionati di luoghi abbandonati. Lo ha deciso la diocesi di Piacenza-Bobbio che ha previsto per i prossimi giorni una nuova chiusura più resistente ai v archi che nel tempo sono stati aperti da ignoti.
Recentemente atti vandalici hanno aperto passaggi tra finestre e porte dei ben quattro piani dell’ex casa vacanze estive dei seminaristi diocesani, realizzata nel 1956, poi luogo di soggiorni di anziani, attività sportive e convegnistiche. Varchi che sono stati utilizzati anche dagli appassionati di luoghi abbandonati per reportage su ciò che rimane. L’ultimo avvenuto nello scorso agosto con un filmato ancora oggi visibile on line e foto postate su un profilo Facebook. Attività non gradite alla diocesi che ha scritto una lettera agli interessati sottolineando come Villa Regina Mundi non sia abbandonata, abbia un proprietario e gli spazi siano proprietà privata.
Il “seminario estivo” del passo delle Pianazze, a 960 metri di altidudine, è proprietà della fondazione Guglielmani-Prandoni-Ghizzoni, come anche il Seminario urbano di via Scalabrini. Si tratta di un ente giuridico - collegato alla diocesi - nato nel 1827 con l’obiettivo di sostenere le vocazioni sacerdotali e religiose e favorire percorsi educativi e scolastici improntati ai valori della religione cattolica.
Fu utilizzato come casa di villeggiatura estiva per seminaristi sino agli anni ‘70-’72. Ristrutturato dal vescovo Enrico Manfredini, divenne sede di ritiri spirituali, dei tradizionali soggiorni estivi per la terza età e fino al 2012, del convegno pastorale diocesano d’inizio anno. La villa - sotto la direzione di don Premoli - negli anni Ottanta, Novanta e all’inizio del Duemila riuscì ad attrarre decine di iniziative organizzate da realtà politiche, universitarie, sportive, ecclesiali. In cerca di un luogo dove ritemprare membra e spirito lontani dalla folla.
Tutto bene fino al 2007, quando due villeggianti persero la vita dopo aver contratto il batterio della legionella. Sette anni dopo la chiusura definitiva a causa dei costi troppo onerosi per l’ammodernamento.
Da allora il blasonato immobile è in vendita. Ottanta stanze, quat-tro piani, una capienza di oltre 130 persone, mille metri quadrati coperti, tredici ettari di parco secolare con pini, querce e faggi, viali attrezzati con panchine, un campo da calcio, uno da bocce, un campo giochi, una chiesa con cento posti a sedere e una sorgente di acqua.
Nel novembre del 2021 Libertà diede notizia di una società con sede all’estero determinata a realizzare una residenza sanitaria assistenziale (Rsa) dedicata ad anziani non autosufficienti, ma anche ad adulti disabili. Non se ne fece nulla.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Gli ultimi istanti del "tranquillo" Mykha. «Gran lavoratore, a casa mai un litigio»
2.
«Papà nel seminterrato perché violento». Anziano morto, i dubbi sul corpo spostato
3.
Piacentini e lodigiani sulla nave in fiamme sul Nilo
4.
Rissa in piazzale Libertà, anziana esasperata prende i ragazzi a secchiate d'acqua