Pianello, 25 ragazzi a scuola di Protezione civile: una settimana tra soccorso e prevenzione

Prima il saluto in municipio, poi l’inizio di una settimana sul campo per imparare cosa significa affrontare un’emergenza e aiutare gli altri. Ha preso ufficialmente il via a Pianello l’edizione 2026 di “Anch’io la Protezione civile”, il campo scuola che coinvolge 25 adolescenti provenienti da tutta la provincia di Piacenza.

I ragazzi, al loro arrivo in paese, sono stati accolti in Comune dal sindaco Mauro Lodigiani, per il saluto dell’amministrazione e della comunità pianellese. Terminato il momento ufficiale, il gruppo ha raggiunto il campo scuola e sono subito cominciate le attività, che proseguiranno per un’intera settimana.

Primo soccorso e manovre salvavita, orientamento in caso di smarrimento e prevenzione degli incendi sono alcuni degli argomenti con cui i giovani partecipanti saranno chiamati a confrontarsi. Un’esperienza a stretto contatto con la natura che punta non soltanto a fornire conoscenze utili nelle situazioni di emergenza, ma anche a far crescere lo spirito di responsabilità e di servizio verso gli altri.

«Giorni durante i quali – ha sottolineato il presidente provinciale di Croce Rossa Giuseppe Colla – speriamo di trasmettervi non solo nozioni sulle attività di Croce Rossa e Protezione civile, ma anche valori quali solidarietà e attenzione al prossimo».