Pianello, cittadinanza onoraria per Salvatore Grillo

Salvatore Grillo, fautore del recupero dell’ex scuola e dell’ ex mulino di Roccapulzana, trasformati in struttura che da decenni accoglie migliaia di giovani, ha ricevuto ieri in sala consiglio la cittadinanza onoraria di Pianello. Per lui, milanese 87enne con una vita tutta dedicata a dirigere il centro per il diritto alla studio dell’università Bocconi di Milano, tutto il consiglio comunale si è unito. Una decisione, ha motivato il sindaco Mauro Lodigiani, legata all’attività portata avanti dalla Fondazione che Grillo ha intitolato ai genitori Antonio e Giannina. Fondazione che nei decenni ha fatto di Roccapulzana un centro di attrazione per centinaia di gruppi di preghiera, gruppi scout, associazioni che negli spazi ristrutturati possono autogestirsi. Grillo ha ricordato i suoi trascorsi di ragazzo difficile - «padre a soli 17 anni dovetti aspettare tre mesi a riconoscere mio figlio perché non ero maggiorenne" -, l’incontro con Carlo Della Torre «che capovolse la mia vita dandole un senso». Infine il senso di gratitudine: «Tanto gratuitamente ho ricevuto e tanto gratuitamente mi sento di dover dare».