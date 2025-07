Pianello: la piscina resta chiusa e scoppia la polemica

Niente tuffi questo fine settimana a Pianello. Se ne riparla, forse, la prossima settimana. La piscina comunale resta di nuovo chiusa. Problemi tecnici alla sala macchine hanno imposto un nuovo stop a un’estate “a singhiozzo”. Dopo la falsa partenza dello scorso fine settimana, era stato annunciato che la piscina avrebbe chiuso di nuovo per poi riaprire in via definitiva questo week end. Ieri però, tramite un lungo post su Facebook, il nuovo gestore ha reso nota una serie di problemi. E subito sui social si è scatenata una ridda di commenti che riflettono le polemiche roventi che da un mese a questa parte, da quando si è avuto sentore che la piscina non avrebbe riaperto come gli altri anni, stanno tenendo banco a Pianello.