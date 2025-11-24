Piazza Borgo, i negozianti resistono e hanno voglia di rilancio ma chiedono più parcheggi
Una cena ha offerto l'occasione per rinsaldare lo spirito di quartiere. C’è chi propone nuovi orari, eventi e mercatini
Pier Paolo Tassi
|2 ore fa
La cena a cui hanno partecipato i commercianti della zona di piazza Borgo - © Libertà/Pier Paolo Tassi
Dopo 14 anni i commercianti di Piazza Borgo tornano a riunirsi per una cena informale, trasformando il pensionamento di un collega che va in pensione, Maurizio Agrani della storica Ferramenta di via Poggiali, in una occasione per rinsaldare lo spirito di quartiere. In un’area cambiata da crisi, calo demografico, concorrenza dei centri commerciali e dell’on line, riemergono identità e voglia di rilancio.
Il nodo principale resta quello dell'accessibilità e dei parcheggi, con opinioni diverse su Ztl e pedonalizzazione. C’è chi propone nuovi orari, eventi e mercatini come strategia di sopravvivenza, mentre le vetrine sfitte aumentano e i negozi si riconvertono in punti di ritiro per i pacchi.
Qualche segnale positivo arriva da nuove attività e dal ritorno a una spesa di qualità e fiducia. Tra le proposte, anche lo spostamento della telecamera Ztl per facilitare l’accesso e i parcheggi.