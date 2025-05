Piazza Cavalli capitale dell’agricoltura e dell’educazione alimentare

Una Piazza Cavalli gremita di bambini, colori, sapori e musica ha salutato, nella mattina di mercoledì 28 maggio, l’evento conclusivo del progetto di Educazione alla Campagna Amica “Per fare un frutto ci vuole un fiore”, promosso da Coldiretti Piacenza, Donne Coldiretti e Coldidattica, in collaborazione con numerosi partner istituzionali, e in particolare il Consorzio di Bonifica di Piacenza.

Centinaia di studenti delle scuole piacentine, accompagnati dagli insegnanti, hanno preso parte a una mattinata di festa all’insegna del cibo sano, della sostenibilità e della cultura agricola del nostro territorio.

La piazza si è trasformata in un grande laboratorio a cielo aperto grazie alle tante attività proposte dagli stand dei partner del progetto: esperienze pratiche, giochi educativi, percorsi sensoriali, momenti creativi legati alla natura e all’origine del cibo. Una formula vincente che ha coinvolto attivamente i ragazzi, stimolandone la curiosità e l’apprendimento. Il tutto accompagnato dall’animazione di Radio Sound, che ha raccontato l’intera manifestazione e alla compagnia Tadam, che ha regalato momenti di divertimento e intrattenimento per tutte le età.

Non poteva mancare la merenda sana, proposta con prodotti genuini e a km zero: pane con olio extravergine Made in Italy e il gustoso gelato di Campagna Amica, accolti con entusiasmo da bambini e adulti.

La scuola dell’infanzia di Marsaglia, prima classificata al concorso dedicato ai prodotti della terra, l’agricoltura e l’importanza della dieta mediterranea

Tutti i vincitori dell’edizione 2025

1° Premio – CAMPAGNA AMICA

Infanzia Santa Rita Marsaglia – Pluriclasse

Tema: merenda sana – Vince la visita Mercato Coperto di Campagna Amica in via Farnesiama,17 a Piacenza, laboratorio sull’orto e corso di cucina con panificio Chomp

2° Premio – VALORE DELL’ACQUA

Primaria Vernasca sez. 1°-4°-5°

Tema: il valore dell’acqua – Visita al Mercato Coperto e corso di cucina con Chomp

3° Premio – DONNE COLDIRETTI

Infanzia Podenzano sez. 4 anni

Tema: miele e merenda sana – Merenda e visita all’Azienda Agricola Alpaca di Marano

Menzione – SOSTENIBILITÀ E AMBIENTE

Primaria Marsaglia

Tema: dal chicco di grano al pane – Buono cartolibreria La Bussandri

Menzione – GENERAZIONE IN CAMPO

Primaria Borgonovo 5C

Tema: storia enogastronomica di Piacenza – Buono cancelleria Myo

Menzione – DAL CAMPO ALLA TAVOLA

Infanzia Regina della Pace sez. 5 anni (18 bimbi)

Tema: il latte– Buono cancelleria Myo

Premio Giuria Popolare

Primaria S. Antonio Piacenza

Progetto: “MOU GAME”, gioco di società sul tema del latte – Visita in azienda agricola Biocultivya

Premi Didattici Consorzio di Bonifica – in collaborazione con Coldiretti

Secondaria Borgonovo 2^C e 2^D

Primaria Cortemaggiore 4^Alfa e 4^Beta

Buoni cancelleria

Migliore fotografia studente singolo

“La Piccola Berlina” – Triya Khosla (2^C)

Istituto Comprensivo Borgonovo Val Tidone – Secondaria di primo grado