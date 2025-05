Piazza Cavalli, le telecamere tengono lontano gli abusivi

Le telecamere attive in piazza Cavalli a Piacenza hanno contribuito a ridurre i passaggi non autorizzati nella zona pedonale urbana.

Secondo i dati forniti dalla polizia locale, nella settimana dal 1° al 7 aprile 2025 sono state registrate 89 violazioni sui tre varchi di accesso. Nell’intero mese di aprile le infrazioni rilevate sono state 347. Numeri in calo rispetto ai mesi iniziali di attivazione del sistema.

Tra il 12 giugno e il 9 luglio 2023 i passaggi non autorizzati erano stati 1.216, con una media settimanale di oltre 300 violazioni. Prima dell’avvio delle sanzioni, nella settimana tra il 5 e il 12 giugno 2023, i transiti irregolari erano stati 553.

Durante la fase di test, tra l’8 maggio e l’11 giugno 2023, i cinque varchi attivi (tre in piazza Cavalli e due lungo corso Vittorio Emanuele) avevano rilevato 2.928 passaggi non autorizzati. I dati indicano un calo progressivo delle infrazioni con l’entrata a regime del sistema di videosorveglianza. L’importo delle sanzioni per l’accesso non autorizzato in Apu è di 83 euro se pagato entro 60 giorni dalla notifica. La cifra si riduce a 58,10 euro se il pagamento avviene entro cinque giorni. Oltre i 60 giorni, la multa sale a 160 euro.

Intanto in piazza Duomo è iniziata la fase di sperimentazione delle nuove telecamere. Nel primo giorno di accensione, lunedì, senza invio di sanzioni, al varco di via Romagnosi sono stati registrati 648 transiti, di cui 153 potenzialmente sanzionabili. Al varco di via Pace i passaggi sono stati 157, con 72 veicoli non autorizzati. Le telecamere operano 24 ore su 24, senza distinzioni orarie, a differenza della Ztl. La polizia locale è impegnata nelle verifiche tecniche. L’invio delle sanzioni in piazza Duomo potrebbe partire da metà giugno