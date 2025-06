Piazza Cavalli tricolore. Il Prefetto: celebriamo lo Stato come comunità

E' iniziata in piazza Cavalli la festa della Repubblica. Per il 2 giugno il cuore della città è addobbato di tricolore. Sul selciato della piazza schierati picchetti delle forze armate, delle forze dell'ordine e i rappresentanti del volontariato e delle associazioni combattentistiche e d'Arma. Un grandissimo tricolore viene issato sulla facciata di palazzo Gotico.

È la prima volta: lo sottolinea il prefetto Paolo Ponta all’inizio della cerimonia del 2 giugno, poco prima di leggere il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di lasciare spazio al Coro delle Voci Bianche di Padre Gherardo composto dagli alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria paritaria “Casa del Fanciullo” di Piacenza. In piazza qualche centinaio di persone c’è: ascoltano il coro che canta, osservano la bandiera fatta issare dai vigili del fuoco.

“Voglio ringraziare tutte le persone presenti - sottolinea il prefetto Ponta - il 2 giugno è un momento molto importante: abbiamo appena celebrato il 25 aprile e la festa della liberazione e quella della Repubblica sono profondamente connesse. Celebriamo lo Stato non come apparato, ma come comunità”. In piazzetta Mercanti sono esposti i mezzi delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco, delle associazioni di soccorso e dei Pontieri.