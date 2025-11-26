Piazza Cittadella, la sindaca: «Pensiamola con i cittadini»

«Il futuro di piazza Cittadella dovrà essere scritto anche con la partecipazione dei cittadini». Lo dice la sindaca Katia Tarasconi, che, pur nella consapevolezza che sul luogo esistono vincoli e prescrizioni precisi, intende avviare «quanto prima un percorso partecipativo» per ridisegnare uno degli spazi più delicati e simbolici della città. «Non vogliamo calare nessuna decisione dall’alto – afferma –. La volontà è che piazza Cittadella torni a essere un luogo vivo, e per farlo serve ascoltare anche chi la vive ogni giorno».

Tarasconi immagina una serie di incontri pubblici, consultazioni e riunioni con i cittadini. «Sappiamo che c’è chi chiede più verde, chi chiede più posteggi per le auto, chi sogna una piazza pedonale o comunque più fruibile. Dobbiamo mettere insieme tutte queste esigenze e trovare un punto di equilibrio anche nella consapevolezza che la piazza non sarà mai un foglio bianco, ma è sottoposta a vincoli e prescrizioni. È un lavoro complesso, ma è anche un’occasione per coinvolgere la città».