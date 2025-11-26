Liberta - Site logo
Piazza Cittadella, la sindaca: «Pensiamola con i cittadini»

Dopo l’ok alla variazione di bilancio da 1,5 milioni, la prima cittadina parla del percorso partecipativo. «Serve un progetto»

Marcello Pollastri
Marcello Pollastri
|2 ore fa
L’area del cantiere di piazza Cittadella oggetto di un duro contenzioso tra Comune e concessionario Piacenza Parcheggi-Gps
1 MIN DI LETTURA
«Il futuro di piazza Cittadella dovrà essere scritto anche con la partecipazione dei cittadini». Lo dice la sindaca Katia Tarasconi, che, pur nella consapevolezza che sul luogo esistono vincoli e prescrizioni precisi, intende avviare «quanto prima un percorso partecipativo» per ridisegnare uno degli spazi più delicati e simbolici della città. «Non vogliamo calare nessuna decisione dall’alto – afferma –. La volontà è che piazza Cittadella torni a essere un luogo vivo, e per farlo serve ascoltare anche chi la vive ogni giorno».
Tarasconi immagina una serie di incontri pubblici, consultazioni e riunioni con i cittadini. «Sappiamo che c’è chi chiede più verde, chi chiede più posteggi per le auto, chi sogna una piazza pedonale o comunque più fruibile. Dobbiamo mettere insieme tutte queste esigenze e trovare un punto di equilibrio anche nella consapevolezza che la piazza non sarà mai un foglio bianco, ma è sottoposta a vincoli e prescrizioni. È un lavoro complesso, ma è anche un’occasione per coinvolgere la città».
