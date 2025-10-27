Piazza Duomo cresce con più illuminazione e eventi in dicembre

Più eventi da organizzare, ma soprattutto una migliore illuminazione pubblica. E magari anche un maggiore coordinamento per quanto riguarda le luminarie natalizie che potrebbero “sposarsi” con un videomapping da proiettare sugli edifici.

Sono questi, in sintesi, gli argomenti finiti sulla tavola dell’incontro fra una delegazione di commercianti di piazza Duomo e l’assessore al Commercio Simone Fornasari che si è svolto venerdì pomeriggio nel locale di uno degli esercenti partecipanti.

A tenere le fila della serata è stata l’associazione “Vita in centro” a cui i commercianti si sono rivolti per chiedere un incontro con i rappresentanti dell’amministrazione comunale e per fare il punto della situazione su diversi temi che stanno a cuore agli operatori.

«Innanzitutto uno dei focus trattati è stato quello delle iniziative da realizzarsi in zona», spiega a “Libertà” il presidente di “Vita in centro”, Gianluca Brugnoli, «sono stati richiesti più eventi da organizzarsi in piazza Duomo: a emergere è stata anche l’idea di un’iniziativa dedicata all’artigianato, una sorta di mercatino che potrebbe svolgersi alla domenica, diventando un appuntamento fisso».