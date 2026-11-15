Pino Dordoni, ricordi e testimonianze in un libro nel centenario della nascita
Domani, lunedì 16 novembre, la presentazione alle 18 al PalabancaEventi il volume curato da Graziano Tonelli. Tra gli ospiti Franco Bragagna e la figlia del marciatore, Isabella Dordoni.
Redazione Online
|3 ore fa
La copertina del volume
Un libro per ricordare Pino Dordoni, il grande marciatore piacentino campione olimpico, nel centenario della nascita. Lunedì 16 novembre, alle 18, al PalabancaEventi di via Mazzini a Piacenza sarà presentato il volume “Dordoni: l’olimpionico di Piacenza – Ricordi e testimonianze nel centenario della nascita”, pubblicato dalle edizioni Banca di Piacenza.
Gli ospiti della presentazione
A illustrare il libro sarà il curatore Graziano Tonelli, già direttore degli Archivi di Stato di Brescia, La Spezia, Parma e Pavia. Dialogheranno con lui Franco Bragagna, storico telecronista sportivo della Rai, Augusto Bottioni, vicepresidente dell’Istituto di storia contemporanea di Piacenza, e Isabella Dordoni, figlia del campione e funzionaria del Coni.
Il ricordo del campione olimpico
La pubblicazione ripercorre la vita e la carriera sportiva di Dordoni, soffermandosi in particolare sulla sua straordinaria vittoria olimpica. Il volume intende inoltre valorizzare il contributo del campione allo sport piacentino e la sua attività a livello nazionale e internazionale.
Accanto ai successi agonistici, vengono ricordate anche le qualità di Dordoni come tecnico e scopritore di talenti, un ruolo che ne ha ulteriormente arricchito l'eredità sportiva.
Come partecipare
L'ingresso alla presentazione è su prenotazione, scrivendo a [email protected] oppure telefonando allo 0523 542441, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17.
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