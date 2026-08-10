Piscina Raffalda, cercasi gestore per due anni: candidature entro il 21 agosto

Il Comune di Piacenza cerca un gestore per la piscina Raffalda. C’è tempo fino alle 12 del 21 agosto per presentare la manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento in concessione per due anni dell’impianto di via Casella.

La piscina è attualmente chiusa al pubblico per consentire i lavori di riqualificazione strutturale, ritenuti necessari per garantire la sicurezza degli utenti e affidati all’impresa Mbr. La precedente gestione di Activa si è conclusa formalmente il 31 maggio, con la sospensione delle attività natatorie e sportive. La stessa società continua per ora a occuparsi esclusivamente di custodia e vigilanza dell’impianto e della cura e manutenzione dell’area verde durante il cantiere.

Concessione da 585mila euro

Il valore della concessione, calcolato sulla base dei ricavi stimati, è pari a 585mila euro, Iva esclusa. La gestione comprenderà la vasca destinata al nuoto libero e agonistico, quella per ginnastica in acqua e corsi, gli spogliatoi, l’infermeria, la tribuna da 280 spettatori, la biglietteria, le aree verdi, la palestra e l’area ristoro. Quest’ultima, così come il servizio di pulizia, potrà essere subappaltata.

Il futuro concessionario non dovrà versare alcun canone al Comune, che a sua volta non erogherà contributi. Per sostenere l’equilibrio economico di un’attività considerata servizio pubblico, l’Amministrazione riconoscerà però al gestore 150.500 euro all’anno, Iva compresa, per complessivi 301mila euro nel biennio, salvo eventuali offerte migliorative presentate in gara.

Scuole e pallanuoto tra gli impegni richiesti

L’avviso pubblicato all’Albo pretorio rappresenta un’indagine di mercato preliminare alla successiva procedura negoziata. Saranno invitati gli operatori economici che avranno presentato domanda nei termini e saranno in possesso dei requisiti previsti.

Nella valutazione delle proposte il profilo tecnico-qualitativo peserà per l’80%, quello economico per il 20%.

«Al gestore chiederemo continuità nella collaborazione con le scuole» sottolinea l’assessore allo Sport Mario Dadati. In particolare, alla primaria Pezzani, adiacente all'impianto, dovrà essere garantito l’utilizzo dell’area verde per l’educazione fisica. Dovrà inoltre essere assicurato durante la settimana un numero minimo di ore per l’attività in acqua delle scuole.

Specifici obblighi riguarderanno anche la pallanuoto: dovranno essere garantiti due allenamenti alla settimana e una partita di campionato ogni 15 giorni a società sportive di pari livello.

Esperienza e Carta dei Valori tra i requisiti

Tra i criteri richiesti figurano l’idoneità professionale e un’esperienza di almeno 12 mesi, maturata nell’ultimo triennio, nella gestione di un impianto con caratteristiche analoghe. È prevista inoltre la sottoscrizione della Carta dei Valori “Piace Vale”.

Non saranno ammessi soggetti con debiti o morosità nei confronti del Comune o responsabili di gravi negligenze o inadempimenti contrattuali.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate attraverso il portale degli appalti del Comune di Piacenza entro le 12 del 21 agosto.