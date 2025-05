Più di trecento alpini piacentini all'Adunata di Biella

Lo striscione che ha aperto la sfilata degli alpini piacentini all'adunata di Biella © Foto di Valerio Marangon

Ben 350 alpini piacentini hanno sfilato a Biella durante la 96ª Adunata Nazionale degli Alpini. Una manifestazione che ha avuto come motto "Alpini portatori di speranza" e aveva al centro i valori del servizio, solidarietà, senso di appartenenza, impegno, e di dare continuità ai gruppi, alle sezioni, visto che le fila si stanno assottigliando. Con gli alpini piacentini hanno sfilato anche alcuni giovani che hanno partecipato ai campi scuola negli anni scorsi.

Folta la partecipazione dei sindaci, con in testa la presidente della Provincia di Piacenza, Monica Patelli. Lo striscione “Piacenza La Primogenita” ha aperto la partecipazione piacentina alla sfilata nazionale, con il presidente Gianluca Gazzola e al suo fianco il vessillo della sezione tenuto da Luciano Badini, capogruppo Ana di Ponte dell'Olio, che a settembre ospiterà la Festa Granda. Poi i gagliardetti dei 44 gruppi piacentini e la fanfara alpina sezionale di Ponte dell'Olio, il coro Alpino Val Tidone che sabato – come il coro Ana Val Nure di Bettola – è stato protagonista di uno dei tanti concerti in tutta la città.

Presentando la sezione Ana di Piacenza, lo speaker ha ricordato che conta 2.475 soci e 44 gruppi. La sfilata è stata preceduta da altre tre giornate, con momenti istituzionali, come gli onori alla bandiera di guerra, l’omaggio ai caduti, la messa in duomo, un gesto di solidarietà e l’incontro con le sezioni estere.