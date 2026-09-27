Podenzano, due donne travolte da un’auto mentre tornano a casa a piedi: una è grave
Le due podenzanesi, che sono cognate, rientravano dalla festa dell’Assofa a Verano lungo un tratto molto buio della Provinciale. I mariti camminavano pochi metri dietro di loro
Nadia Plucani
|2 ore fa
I soccorritori intervenuti sul posto per soccorrere le due donne investite - © Libertà/Nadia Plucani
Grave incidente nella serata di oggi a Podenzano, dove due donne del paese sono state investite da un’auto mentre stavano tornando a casa a piedi dopo aver partecipato alla festa dell’Assofa a Verano di Podenzano.
L’incidente è avvenuto poco prima delle 21 lungo il tratto interno della Statale 654, all’altezza del bivio con via Piatti, la strada che porta alla Statale 54. Le due donne stavano percorrendo a piedi un tratto di strada molto buio quando sono state travolte da un’auto. Pochi metri dietro di loro camminavano i rispettivi mariti, che sono fratelli.
Una delle due donne ha riportato le conseguenze più serie: un trauma cranico e uno stato confusionale, tanto da non ricordare l’accaduto. Le sue condizioni sono considerate serie e i medici la stanno valutando. L’altra donna ha invece riportato ferite meno gravi.
Sul posto sono intervenute le ambulanze della Pubblica Assistenza di San Giorgio e della Pubblica Assistenza di Rivergaro, insieme ad auto infermieristica e automedica del 118. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di San Giorgio.
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