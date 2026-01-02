Podenzano: sede Avis presa di mira nella notte di Capodanno

A Podenzano a fare le spese della notte brava di capodanno di alcuni ignoti è stata la sede Avis. Qualcuno ha pensato bene di appiccare un fuoco a lato dell'ingresso, motivo per cui tutto il muro si è annerito. Tutt'attorno resti di bivacco e vomito. Uno sfregio nei confronti di un'associazione che, letteralmente, dona il sangue per salvare vite.

«E non è la prima volta - dice il presidente Alide Oroboncoidi -. Di fatti come questo, anche se meno eclatanti, ne succedono di continuo. Parlo di immondizia e resti di bivacco lasciati sui gradini e sulle finestre della sede, pluviali rotti». Il presidente annuncia di voler sporgere denuncia.