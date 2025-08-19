«A Caorso la viabilità è critica da un anno non si è fatto nulla»

E’ passato poco meno di un anno da quando un’auto ha travolto una 20enne mentre, in bicicletta, stava attraversando la statale Padana Inferiore a Caorso. Da allora, la giovane non si è più ripresa, mantenendo uno stato vegetativo. Più o meno nella stessa posizione, lo scorso inizio giugno un altro scontro, questa volta, tra auto e moto, è costato la vita ad un 52enne. Nel mentre, altri sono stati gli incidenti, sul tratto, seppur fortunatamente con minori conseguenze.

E’ quanto ha rilevato la consigliera Antonella Codazzi, capogruppo all’opposizione di “Caorso futura”. Attraverso un’interrogazione, la seconda a distanza di dieci mesi dalla prima, torna a portare l’attenzione sul tema della sicurezza della viabilità lungo l’arteria stradale che attraversa il territorio comunale. L’ente, secondo Codazzi, con risorse proprie, potrebbe «subito mettere in atto azioni mirate per garantire una viabilità più sicura sulla Ss10 ed evitare altre tragedie». Quelle da lei indicate sono: l’installazione di apparecchiature t-red in accesso al paese provenendo da Piacenza e Cremona «per far rallentare automezzi e moto vicino ai due incroci principali e multarli se vanno troppo forte», l’introduzione di una segnaletica orizzontale e verticale più efficace e l’aumento di posti di controllo della polizia locale.