A Piacenza si discute di pace e neutralità con l'ex ambasciatore Bruno Scapini

|1 ora fa
E se l’Italia scegliesse la neutralità per costruire la pace? Immaginare un’Italia che scelga di non schierarsi nei conflitti internazionali, ma di promuovere dialogo e convivenza pacifica tra i popoli, è il punto di partenza dell’incontro in programma domenica 9 novembre, alle ore 17, all’Auditorium Sant’Ilario di Piacenza. L’evento, organizzato dalla sezione piacentina di DSP (Democrazia Sovrana Popolare) “La Primogenita”, invita a riflettere su come la neutralità possa diventare una scelta concreta di politica estera e un percorso realistico verso la pace.
Ospite della serata sarà Bruno Scapini, diplomatico ed ex ambasciatore in Armenia, conosciuto per il suo impegno nella promozione della cultura italiana e nel sostegno agli italiani all’estero. Scapini racconterà, con la competenza maturata in decenni di incarichi internazionali, come la neutralità possa rappresentare uno strumento per la coesistenza pacifica e la sicurezza globale. Il giornalista dell’Editoriale Libertà, Marcello Tassi, guiderà il dibattito con il pubblico.
Dopo una lunga carriera diplomatica iniziata nel 1975, Scapini oggi scrive articoli e romanzi di geopolitica, raccogliendo premi e sottolineando sempre l’importanza della centralità dell’uomo nella politica, tra etica, diritti e responsabilità. L’ingresso all’incontro è gratuito. Per informazioni e prenotazioni: [email protected] o 348 3053557/338 5018992.