A Piacenza si discute di pace e neutralità con l'ex ambasciatore Bruno Scapini

E se l’Italia scegliesse la neutralità per costruire la pace? Immaginare un’Italia che scelga di non schierarsi nei conflitti internazionali, ma di promuovere dialogo e convivenza pacifica tra i popoli, è il punto di partenza dell’incontro in programma domenica 9 novembre, alle ore 17, all’Auditorium Sant’Ilario di Piacenza. L’evento, organizzato dalla sezione piacentina di DSP (Democrazia Sovrana Popolare) “La Primogenita”, invita a riflettere su come la neutralità possa diventare una scelta concreta di politica estera e un percorso realistico verso la pace.

Ospite della serata sarà Bruno Scapini, diplomatico ed ex ambasciatore in Armenia, conosciuto per il suo impegno nella promozione della cultura italiana e nel sostegno agli italiani all’estero. Scapini racconterà, con la competenza maturata in decenni di incarichi internazionali, come la neutralità possa rappresentare uno strumento per la coesistenza pacifica e la sicurezza globale. Il giornalista dell’Editoriale Libertà, Marcello Tassi, guiderà il dibattito con il pubblico.