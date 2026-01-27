Bilancio comunale, la Giunta approva l’aggiornamento dei conti

La Giunta comunale di Piacenza ha approvato oggi l’aggiornamento del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2025, prima calcolato nell’ambito del bilancio di previsione 2026–2028, approvato il dicembre scorso.

«Questo aggiornamento è un atto di buona amministrazione previsto dalla legge - dichiara l’assessore al Bilancio Gianluca Ceccarelli -. Significa verificare i dati, riallineare le risorse vincolate per garantire che il bilancio del Comune sia fondato su numeri reali e coerenti. È un passaggio necessario per assicurare continuità agli investimenti e serietà nella gestione delle risorse pubbliche».

L'aggiornamento finale è demandato all'approvazione del rendiconto. Si tratta dunque di un passaggio previsto dalla normativa contabile necessario per allineare il risultato ai dati più aggiornati, in attesa del risultato finale che verrà definito, come anticipato, con l’approvazione del rendiconto. In particolare si tratta di garantire la corretta applicazione delle risorse vincolate prima dell’approvazione del documento di rendicontazione 2025.

L’aggiornamento consente di verificare e riallineare alcune poste del risultato degli esercizi precedenti, compreso il 2025, tra cui quelle derivanti dai permessi di costruire e dalle economie di spesa, correlate a risorse vincolate, assicurando la continuità dei finanziamenti per interventi già programmati, in particolare nel campo delle manutenzioni e degli investimenti pubblici oltre che dei servizi. Il risultato di amministrazione presunto dell’esercizio precedente, pari a oltre 51 milioni di euro, è composto in larga parte da risorse vincolate, accantonate o destinate a specifiche finalità, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Con questo provvedimento il Comune rafforza dunque la precisione e la trasparenza della gestione finanziaria, garantendo che il Bilancio 2026–2028 poggi su basi contabili solide e aggiornate e che gli interventi programmati possano essere realizzati senza interruzioni, mediante l’utilizzo in via anticipata di risorse. L’aggiornamento del risultato di amministrazione presunto rappresenta un passaggio preliminare in vista dell’approvazione del rendiconto finanziario 2025 da parte del Consiglio comunale e consente all’Ente di operare con maggiore certezza nella programmazione finanziaria.