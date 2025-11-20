Castello: bosco urbano e spazi di socialità, le richieste della minoranza
Piacere Castello ha presentato due mozioni in vista della seduta del 29 novembre
Mariangela Milani
|3 ore fa
piacere castello marinetti
Un unico professionista della mobilità (mobility manager) per tutto il polo logistico, in grado di studiare i migliori percorsi casa lavoro per i dipendenti. Un sistema di telerilevamento in grado di impedire ai tir di percorrere via Allende e via fratelli Bandiera, dirottandoli verso il casello autostradale. Un bosco urbano alle porte di Castelsangiovanni, in grado di assorbire anidride carbonica e creare miglioramenti ambientali. Un progetto di riqualifica urbana complessiva "per individuare le migliori scelte nella destinazione e riqualificazione degli spazi urbani a favore di ambiente, socialità e mobilità sostenibile". Sono le richieste contenute in due distinte mozioni che la minoranza di Piacere Castello, contraria all'allargamento del polo logistico, ha depositato in vista del prossimo consiglio comunale, che dovrebbe tenersi sabato 29 novembre.
