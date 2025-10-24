Castello, consiglio comunale dei ragazzi

Sarà composto di 12 consiglieri più il sindaco. La loro nomina avverrà dopo una regolare elezione con tanto di campagna elettorale, votazioni e proclama degli eletti che si terranno presumibilmente entro il mese di novembre per arrivare entro la fine di quest’anno ad avere, fatto inedito nella storia recente di Castelsangiovanni, un consiglio comunale dei ragazzi. I componenti saranno adolescenti delle scuole secondarie di primo grado, le scuole medie di via Mazzini. Un nuovo organo di rappresentanza per una fascia di popolazione, la prima adolescenza, che generalmente non ha voce in capitolo nelle scelte amministrative ma che, da ora in avanti, potrà far sentire la sua voce proprio attraverso questo nuovo consesso. Tutti i dettagli che regoleranno il funzionamento del nuovo organo sono contenuti in un regolamento che sabato passerà al vaglio del consiglio comunale.