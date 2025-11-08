Ciclopedonale, cimitero, visibilità stradale: il Comune incontra Muradolo

L’amministrazione comunale di Caorso ha dato il via agli incontri con i cittadini, partendo ieri l’altro sera, dalla frazione di Muradolo. Hanno partecipato in nove residenti, tra cui il parroco don Fabio Battiato e sette amministratori, tra rappresentanti di maggioranza e minoranza consiliare. Tre gli argomenti che hanno tenuto banco: la pista ciclopedonale in corso di realizzazione di collegamento con il capoluogo, la manutenzione del cimitero e un problema di mancata visibilità stradale che si registra soprattutto nel periodo delle coltivazioni agricole. E’ poi stata indicata, da una residente, una criticità che interessa un po’ tutto il territorio comunale, non solo la frazione.