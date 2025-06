«A Piacenza servono più agenti di polizia»

«Spero in un aumento degli agenti della polizia di Stato, purtroppo abbiamo numeri che non coprono completamente tutto il fabbisogno, la polizia locale fa quello che è preposta a fare, ma è chiaro che su alcuni avvenimenti servono le forze dell’ordine». Lo ha detto ieri in Consiglio la sindaca Tarasconi portando a sintesi il dibattito sulla mozione di Filiberto Putzu (Liberali) in tema di sicurezza urbana alla luce dei recenti fatti di criminalità. Mozione approvata all'unanimità.

Putzu ha chiesto di affrontare il tema «con maggiore decisione e sostanza», Luca Zandonella (Lega) ha rimarcato l’ampliarsi delle aree cittadine oggetto di episodi allarmanti e ha citato viale Dante.

Secondo Sara Soresi (FdI), «l’insicurezza è sicuramente figlia dell’immigrazione incontrollata: oggi a Piacenza i detenuti sono 540 di cui 360 stranieri, e dei sex offender solo un terzo sono italiani». Affermazioni che se hanno sollevato la reazione di Luigi Rabuffi di ApP («Lo sa Soresi che il maresciallo dei carabinieri Legrottaglie è morto perché gli hanno sparato due italiani pugliesi?»), hanno incontrato la sponda di Massimo Trespidi (civica di centrodestra): «I numeri parlano chiaro, la politica buonista di inclusione di una certa sinistra ha portato a questa situazione che ci sta cadendo addosso, c’è una questione educativa ma a cominciare dai genitori non dai ragazzi, genitori stranieri che non parlano italiano, conducono uno stile di vita contrario allo stile italiano».