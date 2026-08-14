All’agriturismo Boschi Celati l’ultimo ritiro della giunta Tarasconi

Sarà l’agriturismo Boschi Celati di Fossadello ad ospitare l’ultimo ritiro della giunta Tarasconi, nell’anno che precede le elezioni amministrative. Il week end scelto è quello dal 30 agosto al primo settembre. Dopo aver toccato tutte e quattro le valli, la scelta è caduta sulla bassa, «ci sembrava una bella occasione per renderle omaggio» ha commentato la prima cittadina.

Domenica e lunedì si entrerà nel vivo con le relazioni dei singoli assessori che illustreranno, come di solito avviene, alla sindaca e ai colleghi di giunta, il lavoro svolto nell’anno. Nell’ultima giornata, martedì primo settembre, arriveranno anche i consiglieri di maggioranza per un momento di condivisione che si allarga, come è tradizione, ai gruppi che compongono la maggioranza. Quest’anno, è facile pensare, che si caricherà di un significato in più, essendo l’ultimo ritiro del mandato Tarasconi. Si tireranno le somme dei cinque anni di amministrazione?