Castello, consiglio dei ragazzi: tre candidati per 437 votanti

Lunedì 437 alunni di scuola media sono chiamati alle urne per eleggere il primo consiglio comunale dei ragazzi di Castelsangiovanni. A candidarsi sono tre aspiranti sindache: Alyssia Casini, Erisa Kalanxhi e Valentina Fanini, in rappresentanza di tre differenti liste per un totale di 68 alunni e alunne. Ognuna delle liste ha preparato un video, visionabile su Youtube, tramite cui, in una manciata di minuti, presenta il proprio programma. Alyssia Casini è la portabandiera della lista 1, La voce degli studenti la forza della città. Erisa Kalanxhi guida la lista numero 2, Insieme per crescere insieme per migliorare. Valentina Fanini guida la lista numero 3, Noi il ritmo del futuro. Attraverso il programma presentato da ogni lista è possibile leggere in controluce i desideri di quella fetta di castellani la cui voce viene data troppo spesso per scontata. Uno dei punti che ricorre praticamente in tutti i programmi riguarda via Verdi, la via dove si trovano le scuole medie. C’è chi la vorrebbe "chiudere per poter fare ricreazione all’aperto e uscire in sicurezza a fine mattinata". Altro tema è proprio la sicurezza. Da più parti viene chiesta "più sicurezza e maggiori controlli, soprattutto nelle ore serali".