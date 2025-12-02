Expo, centrodestra critico: «Zero risultati»

Nel mirino c’è ancora Piacenza Expo. In consiglio comunale il centrodestra attacca il polo di Le Mose, che Massimo Trespidi (civica Barbieri-Liberi) definisce «un cadavere». La maggioranza respinge: per il dem Andrea Fossati l’ente è «autosufficiente» e non servono nuovi aumenti di capitale, «ma più privati». A rilanciare il confronto è il report 2024 delle partecipate: il Comune detiene il 50,53% di Expo, ricavi a 2,3 milioni e utile ridotto a tremila euro. La rinuncia al compenso di un consigliere nel cda, per Trespidi, conferma il «poco coinvolgimento dei privati» e un bilancio salvato «tagliando l’ammortamento del fotovoltaico».

Patrizia Barbieri (civica di centrodestra) parla di rilancio mancato e di un piano industriale «che non arriva mai», mentre Papamarenghi contesta i numeri della Fiera dei vini. Fossati ribatte che i visitatori «ci sono» e l’assessore Gianluca Ceccarelli ricorda la difficoltà di creare fiere in un mercato dominato da Parma, Milano e Genova, pur rivendicando i temi sviluppati.

Il dossier tocca anche Farmacie comunali: utile a 388mila euro, patti parasociali in scadenza nel 2027 e il «ruolo forte dell’ad nominato dal socio privato», tema su cui Rabuffi chiede una «strategia chiara». Ceccarelli rassicura sulla farmacia di Roncaglia: «Resterà aperta».

Fuori dal confronto diretto, Caterina Pagani (Pc Oltre) propone di «valutare una società in house per verde, strade e progettazioni, per rendere più rapidi gli affidamenti e migliorare l’efficienza dei servizi».