Il Consiglio “dei ragazzini” ha davvero le idee chiare

Il piglio è quello dell’amministratore della cosa pubblica, che parla al microfono con sicurezza e sa quello che vuole per la propria città. Le idee sono originali, fresche e cariche di creatività visto che spaziano da un murale a come concepire il nuovo Museo di storia naturale. Ecco le proposte del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi di Piacenza, sottoposte all’analisi della sindaca Katia Tarasconi, dei membri della Giunta e dei consiglieri.

L’incontro è avvenuto ieri nella sala consigliare del Municipio, i giovani hanno preso la parola e i microfoni senza paura, con spontaneità, frutto anche di un anno di lavoro in questa attività di cittadinanza attiva che a Piacenza esiste dal 1996 grazie al Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti e che dunque festeggia i suoi primi trent’anni. Quest’anno il Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi ha coinvolto 14 studenti dell’ultimo anno delle scuole primarie e altri del primo e secondo anno delle scuole secondarie, un gruppo attivo e creativo che, per la prima volta in assoluto, si è avvalso anche del contributo di ex consiglieri “veterani” per aiutare le giovani leve a lavorare sulle proposte e a comprendere i problemi della cittadinanza.