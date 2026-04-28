Snodo Cittadella, doppia udienza in Tribunale

Uno snodo importante quello di oggi nel contenzioso legale sull’appalto per il parcheggio interrato di piazza Cittadella. In agenda al tribunale civile ci sono due udienze. La prima riguarda il giudizio di merito sulla risoluzione contrattuale decisa dal Comune lo scorso autunno per il grave inadempimento addebitato a Gps-Piacenza Parcheggi nell’esecuzione dell’appalto aggiudicato nel 2012, risoluzione impugnata dal concessionario.

In questa udienza è prevista la presenza delle parti in contraddittorio, a differenza dell’altra che sarà invece cartolare. Il giudice dovrà cioè giudicare sulla base delle memorie prodotte dai contendenti: oggetto di valutazione è la nuova richiesta di sospensiva avanzata da Gps rispetto all’istanza di risoluzione contrattuale che il Comune ha reiterato dopo il 13 marzo scorso, quando sono scadute le misure di protezione previste dal “Codice della crisi” e concesse alla società a fine 2025 dal tribunale sulla scorta della sua forte sofferenza economica, misure che sin qui hanno fatto da scudo a Gps di fronte sia a pretese creditorie sia a azioni di risoluzione contrattuale.

A fare il punto sulla intricata vicenda legale è stata la sindaca Katia Tarasconi ieri in consiglio comunale a conclusione della discussione sul percorso partecipativo di queste settimane, preliminare alla progettazione della nuova piazza Cittadella senza più parcheggio interrato. Una discussione spigolosa e con il centrodestra sulle barricate, a partire da FdI che ha lasciato l’Aula dopo che ha visto bocciata dalla maggioranza una sua richiesta di sospensiva che come principale motivazione aveva proprio di conoscere il «quadro del contenzioso giuridico, altrimenti questo dibattito è una inutile messa in scena dal momento che non c’è la disponibilità dell’area» di piazza Cittadella.