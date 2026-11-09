«Consumo di suolo dati Ispra fuorvianti Non 12, ma 3 ettari»

Possono prestarsi a ingannevoli letture i dati sul consumo di suolo sfornati da Ispra-Snpa. E il motivo è che vengono stilati secondo criteri forieri di equivoci anche vistosi.

E’ da queste premesse che l’assessora all’Urbanistica Adriana Fantini è partita giovedì scorso in consiglio comunale per correggere il tiro rispetto al quadro delineato dall’ultimo report Ispra, che indica per Piacenza città un consumo di suolo di 12,14 ettari nel 2025. Nel ribattere a chi ha puntato il dito sulle politiche urbanistiche Comune - critiche fatte sue da Luigi Rabuffi (ApP) nel Consiglio di giovedì -, Fantini ha spiegato che il sistema Ispra distingue il suolo consumato in modo permanente da quello reversibile, legato ad esempio a cantieri temporanei per realizzare parti verdi, pavimentazioni drenanti o bonifiche, destinati al termine dei lavori a restituire permeabilità al terreno.

Accade che ben 9,10 dei 12,14 ettari di incremento di suolo consumato conteggiati nel report «si riferiscono a un consumo di suolo di tipo reversibile, mentre l’effettivo consumo permanente si attesta a soli 3,04 ettari», ha rimarcato l’assessora. Ragion per cui, considerata la superficie totale comunale di 11.805,83 ettari, la quota cementificata in modo irreversibile nel 2025 rappresenta appena lo 0,026% del territorio.

Ispra, consapevole di tale effetto distorsivo, a ogni edizione del report corregge il dato dell’anno precedente. Una ricalibrazione che, rispetto al consumo di suolo del 2024, porta oggi a identificare «ben 16 ettari che pensavamo consumati non lo sono», ha sottolineato l’assessora.