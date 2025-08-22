Due porte da calcio nel parco, l'idea di Caorso per i ragazzi

L’obiettivo è dare modo a bambini e ragazzi di avere uno spazio, ad accesso libero e quindi gratuito, per ritrovarsi e giocare a pallone. L’intuizione del gruppo di giunta di Caorso è quella di installare un paio di porte da calcio nell’area verde del parco della Resistenza.

«Un’idea in fase di valutazione», dichiara l’assessore Luigi Bongiorni, che ha condiviso la proposta rispondendo ad una richiesta, inserita in una più ampia interrogazione formulata dalla consigliera di opposizione Antonella Codazzi, capogruppo “Caorso futura”. Continua Bongiorni: «Da un paio d’anni nel parco dei Caduti posizioniamo una rete per favorire il gioco della pallavolo, così come c’era stato suggerito da un gruppo di giovani. Stiamo pensando di adottare una soluzione simile anche per il gioco del calcio, consapevoli che si tratta di due discipline molto differenti. Quindi, è indubbio che l’area dove collocare eventualmente le due porte dovrà essere selezionata con attenzione: dovrà essere il più isolata possibile, in modo tale da evitare che potenziali pallonate vadano a riversarsi su chi percorre lo stradello (intitolato a Pierina Tavani), in bicicletta o a piedi».