Ferriere, Oppizzi e Bavagnoli candidati a sindaco. Ecco le liste

Saranno due i candidati a sindaco alle prossime elezioni comunali, appoggiati da altrettante liste. Scadevano ieri alle ore 12 i termini per la presentazione. Carlotta Oppizzi, 50 anni, sindaca uscente, è appoggiata dalla Lista Ferriere Radici e Futuro Carlotta Oppizzi Sindaco. Lorenzo Bavagnoli, 39 anni, lo sfidante, è appoggiato dalla Lista Ferriere Futura Bavagnoli Sindaco. Nove i candidati, otre ai candidati a sindaco, in entrambe le formazioni.

Lista Ferriere Radici e Futuro Carlotta Oppizzi Sindaco: Alice Agogliati, Cristian Bergonzi, Gianluca Cervini, Roberta Golzi, Antonio Labati, Roberto Maloberti, Pietro Roffi, Paolo Scaglia, Paolo Toscani.

Lista Ferriere Futura Bavagnoli Sindaco: Piergiorgio Barilari, Federico Calamari, Guido Draghi, Francesca Ferrari, Stefano Guglieri, Frederic Malchiodi, Riccardo Re, Alex Rio, Mattia Sordi.

Domani, domenica, su Libertà in edicola tutte le interviste ai candidati per il consiglio comunale.