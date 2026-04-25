Pontenure, ecco tutti i candidati alle elezioni comunali

Saranno Giuseppe Carini e Sergio Fuochi a contendersi la guida del Comune di Pontenure, come avevamo anticipato. Ieri, con la scadenza fissata alle ore 12 per la presentazione ufficiale delle liste, si è completato il quadro della competizione elettorale, che vede in campo le due proposte civiche alternative.

Giuseppe Carini, 70 anni, ex sindaco, è il candidato della lista “Pontenure sei tu”. Nato e vissuto in paese, dottore in Scienze agrarie, ha maturato esperienze professionali nel settore privato e nell’insegnamento, affiancate a un percorso politico culminato con l’elezione a sindaco nel giugno 2024. La sua amministrazione si è interrotta anticipatamente nell’agosto scorso con la sfiducia votata trasversalmente in consiglio comunale. «Il mio ritorno non è una rivincita – spiega – ma la volontà di portare a termine il progetto avviato due anni fa come alternativa a un quadro amministrativo rimasto invariato per decenni». La proposta della lista punta su ascolto, dialogo e concretezza nell’azione amministrativa, per dare risposte rapide ai bisogni dei cittadini. Pontenure sei tu si presenta come una compagine ampia, che riunisce sensibilità diverse, compresa una componente della precedente minoranza di sinistra, sulla base di un progetto condiviso.

Sergio Fuochi, 73 anni, è invece il candidato sindaco della lista “Pontenure Rinasce”. Pontenurese, è noto per il suo impegno nel volontariato come presidente dell’associazione Insieme per l’hospice Casa di Iris di Piacenza, attività avviata dopo il pensionamento nel 2017 e che intende proseguire. Vanta inoltre una lunga carriera nella pubblica amministrazione, con circa vent’anni alla guida dell’Unità operativa acquisti e appalti del Comune di Piacenza. «Ho accettato la candidatura per restituire qualcosa al paese in cui sono nato e vivo», afferma. La lista propone un’azione amministrativa più vicina alle persone, con attenzione a decoro urbano, sicurezza, viabilità, ambiente, qualità dei servizi, cultura e partecipazione.

Liste dei candidati consiglieri

Pontenure sei tu: Christian Mancin, Pietro Mazzoni, Elica Petrova, Simona Romani, Domenica Tripodi, Loris Arzani, Marco Cino, Enzo Dotti, Silvia Modenesi, Giacomo Monza, Matilde Perri, Samantha Ziliani.

Pontenure Rinasce: Fabio Alovisi, Emilio Bolzoni, Cassandra Bonzanini, Fabrizio Giorgi, Anna Maio, Giuseppe Nuovo, Thomas Pagani, Caterina Pionetti, Graziano Re, Antonietta Romano, Andrea Rossetti, Sara Scaravella.

Domani, domenica, su Libertà in edicola tutte le interviste ai candidati per il consiglio comunale.