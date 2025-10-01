«Fermare la strage di Gaza» il Comune di Borgonovo scrive al Governo

Il comune di Borgonovo chiede al governo di attivarsi «per fermare i bombardamenti e le stragi di civili nella Striscia di Gaza» e si autotassa «per costituire un fondo da destinare al popolo palestinese». Il consiglio quasi unanimità, eccetto Guido Guasconi (Terza Lista) che l’ha bollata come «un’iniziativa strumentale e del tutto ininfluente», ha votato una mozione pro Palestina. In particolare la mozione, presentata dalla consigliera Margherita Bensi, chiede al governo di sollecitare da un lato «il rilascio degli ostaggi e la rinuncia ad ogni azione terroristica da parte di Hamas» e dall’altro di fare pressioni sul governo di Israele «perché cessi i bombardamenti e le stragi di civili nella Striscia di Gaza». Al testo originario è stata inserita un’integrazione che, su proposta della consigliera di minoranza (Insieme per Borgonovo) Giulia Monteleone chiede che i consiglieri promuovano tra di loro «una raccolta fondi da destinare a un’associazione onlus per garantire il diritto alla salute a favore del popolo Palestinese».