I Verdi scaricano il campo largo: «Tarasconi non ci rappresenta»

«Abbiamo deciso di sceglier e un altro percorso per coerenza verso i valori che ci appartengono». Il percorso annunciato da Riccardo Bassi, portavoce di Europa Verde, è quello di non aderire al cosiddetto campo largo che porta alle elezioni amministrative del prossimo anno e di continuare il cammino con Alternativa che, già a giugno, aveva scelto di proseguire autonomamente.

«C’è un punto fermo nella nostra visione di città che metta al centro l’urgenza della sostenibilità ambientale e sociale per il benessere della comunità e del territorio - spiega Bassi in conferenza stampa -, una visione che, già nel 2022, abbiamo contributo scrivere nel programma di ApP, le cui proposte sono stare coerentemente sostenute dai consiglieri. Un modello che si contrappone a quello rappresentato da Katia Tarasconi in questi anni di amministrazione». Sono due le ragione per le quali Europa Verde non sosterrà la ricandidatura della prima cittadina: di metodo e di sostanza.