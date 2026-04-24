Il sondaggio segreto e la civica a sinistra per dividere ApP

Un sondaggio riservato, commissionato lontano dai riflettori e custodito con grande segretezza. A Piacenza, nelle ultime settimane, è questo uno dei temi di cui si parla negli ambienti vicini al Partito democratico e all’amministrazione comunale: una rilevazione, che sarebbe stata affidata a una importante società demoscopica (si parla di Swg), fortemente voluta dalla sindaca Katia Tarasconi per misurare non solo il polso della città, ma soprattutto il proprio posizionamento in vista delle amministrative del 2027.

Parallelamente, si lavora per dare forma alla strategia elettorale. L’obiettivo appare chiaro: ampliare il perimetro della coalizione con un occhio particolare alla sinistra. ra le ipotesi che circolano risulta esserci quella di un possibile coinvolgimento di Stefano Cugini, il capogruppo di ApP in consiglio comunale.