Impianto luce al campo di rugby, aggiudicati i lavori da 320mila euro

Il Comune ha affidato i lavori per la nuova illuminazione del campo da rugby Beltrametti. Se li è aggiudicati la Soelit, ditta di Chieti, che ha offerto un ribasso di 60mila euro sull’importo di gara che complessivamente ammonta a 320mila euro euro (Iva inclusa).

Già da un paio di anni l’impianto di illuminazione del campo alla Galleana è insufficiente, obsoleto e non a norma, tanto che i Rugby Lyons, che hanno in convenzione dal Comune la gestione dello stadio, sono costretti ad anticipare le partite casalinghe di campionato e soprattutto a rigettare l’offerta di visibilità della Rai, che trasmette ogni settimana una partita di serie A nella fascia oraria tardo pomeridiana e serale. Ora la partenza dei lavori preannunciati a inizio estate dall’assessore allo Sport, Mario Dadati: « Entro fine ottobre lo stadio Beltrametti dovrebbe tornare ad avere un’illuminazione adeguata, i lavori dureranno circa due settimane », aveva anticipato (v. “Libertà” del 25 luglio) spiegando che i tempi erano un po’ slittati a causa di un problema formale, di natura burocratica: « Abbiamo dovuto rifare il bando e trovare la ditta che svolgerà il lavoro », aveva detto Dadati. Allo stadio saranno installati dei proiettori a led.