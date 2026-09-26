«La finanza troppo avida ha guastato l’economia»
L’ex ministro Elsa Fornero ritiene inoltre indispensabile una riforma del lavoro e si dice favorevole alla patrimoniale
Patrizia Soffientini
|1 ora fa
Rinnamorarsi della democrazia oltre il caos attuale non è una passeggiata. I cuori, specie dei giovani, sono delusi e si sentono traditi. Ma non tutto è perduto ascoltando a Palazzo Gotico (pubblico inchiodato e silenzioso per un’ora e mezzo) Fabrizio Barca, economista e politico Pd, già ministro per la coesione territoriale del Governo Monti, Elsa Fornero, economista, ministro del Lavoro e delle Politiche sociali sempre nel governo Monti e la millennial combattiva e molto applaudita Serena Mazzini, esperta in social media strategy e critica dei mass media, moderatore Alessandro Fusacchia.
Dunque: il primo, Barca, punta a più Stato, la seconda, Fornero, ad una riforma del lavoro, la terza, Mazzini, ad una corazza contro il neoliberismo.
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