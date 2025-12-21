«La nostra energia per il paese», giura la neo sindaca dei ragazzi

«La nostra energia, intraprendenza, curiosità a servizio di Castelsangiovanni e della nostra scuola». È la promessa che Valentina Fanini ha pronunciato subito dopo aver indossato la fascia di neo sindaca del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze. Il primo consesso di questo tipo mai nato a Castelsangiovanni tanto che la collega, sindaca del consiglio «degli adulti» Valentina Stragliati, lo ha definito un «momento storico». Alla neo sindaca, alunna di scuola media al pari dei giovanissimi colleghi anch’essi seduti tra i banchi del consiglio, è arrivata anche la «benedizione» di un ministro, il ministro Tommaso Foti qui in veste di consigliere, e di tutti i restanti componenti del consiglio comunale di Castelsangiovanni. Valentina Fanini dopo aver prestato giuramento ha distribuito le deleghe ai compagni e compagne che siedono con lei nel nuovo consesso.