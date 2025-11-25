Nuova urbanistica per Alta Val Tidone, approvazione nel 2026

Il territorio di Alta Val Tidone si dota di una nuova programmazione urbanistica, che regolerà lo sviluppo dei cento chilometri quadrati di territorio che abbraccia gli ex comuni di Caminata, Pecorara e Nibbiano. Una pianificazione non facile visto che deve tener conto di un’area che comprende dalla “quasi” pianura di Strà, alle montagne di Pecorara, Cicogni. Il nuovo Piano urbanistico generale, Pug, deve inoltre tener conto della normativa regionale che ha imposto vincoli a dir poco stringenti rispetto al consumo di suolo, con il risultato che è praticamente impossibile costruire fuori dal territorio già urbanizzato.

Ad oggi si sa che eventuali nuove aree di espansione residenziale (aree di completamento o già convenzionate entro la fine del 2023) saranno concesse solo a Nibbiano, Pecorara, Trevozzo e Caminata. Altri fattori di cui la nuova programmazione urbanistica tiene conto sono gli innumerevoli vincoli «dovuti – dice il sindaco Franco Albertini – alla presenza sul nostro territorio di frane e più in generale di zone interessate dal dissesto idrogeologico, soprattutto in montagna».

L'approvazione definitiva è prevista entro i primi mesi del 2026.