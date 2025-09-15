«Piacenza fanalino di coda della regione per la sanità »

Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Giancarlo Tagliaferri incalza la Giunta dell'Emilia-Romagna sui tempi di attesa nella sanità piacentina: lo fa parlando, in una nota, di «modello da manuale del malfunzionamento» confrontando i dati con altre province emiliane.

«Una regione a due velocità? - si chiede -. No, ormai siamo al paradosso: un'Italia dentro l'Emilia-Romagna». Secondo Tagliaferri, a Piacenza una risonanza magnetica richiede oltre 150 giorni di attesa contro i 60-70 di Modena e gli 80-90 di Reggio Emilia. «Mentre a Bologna e Parma si vantano tempi di attesa di qualche mese, a Piacenza i cittadini attendono semestre interi», dice il consigliere.

Il rappresentante di Fratelli d'Italia critica anche i consultori, citando quello di piazzale Milano «ridotto a una caricatura dei servizi», e i ticket sanitari non riscossi: «A Piacenza parliamo di circa 500mila euro l'anno di mancati incassi che avrebbero potuto migliorare i servizi».

Poco entusiasmante anche il giudizio sul trasporto pubblico, fronte su cui Tagliaferri lamenta «continui rattoppi per l'orario invernale» mentre «Bologna e Parma viaggiano su linee potenziate». Il consigliere regionale conclude: «Se questo è il modello Emilia-Romagna, a Piacenza ci sentiamo come cavie da laboratorio». (ANSA).