Cristina Maserati
|1 ora fa
Pontenure, i dissidenti: «Carini ha preferito un appoggio a sinistra»
A distanza di una settimana non si placano, in paese e nella piazza virtuale dei social, le polemiche innescate dalla caduta del sindaco Giuseppe Carini. Al centro, ovviamente, i consiglieri di maggioranza firmatari della mozione di sfiducia, i cosiddetti “dissidenti”, che prendono la parola per precisare la loro posizione.
«Vogliamo smentire le illazioni e le falsità che circolano in questi giorni, con il solo obiettivo di screditarci a livello personale, quando invece le nostre azioni sono sempre state rivolte al bene del paese». Inizia così una lunga nota inviata a Libertà, in cui i quattro firmatari scrivono nero su bianco la propria lettura di quanto accaduto anche dietro le quinte dell’esperienza amministrativa durata poco più di un anno.
