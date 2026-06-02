Quando Piacenza votò la Repubblica, “Ci fu consenso ma non plebiscito”

di Marco Cavallari

Ottant’anni fa anche Piacenza scelse la Repubblica. Il verdetto del 2 giugno 1946, nel referendum sulla forma costituzionale, disse: alla Repubblica il 60,12 dei voti e alla Monarchia il 39,88. Una differenza di venti punti alle urne di città e provincia. In Italia il responso fu di 54,28 per la scelta repubblicana e di 45,72 per la scelta monarchica: una differenza inferiore rispetto a quella piacentina.

Libertà di allora mise nel titolo di prima pagina il dato nazionale. Con queste parole: “Il 54 per cento ha optato per la forma repubblicana”. Era il 6 giugno e quel “ha optato” mostra lo stile sobrio dell’epoca: diverso dai giornali di oggi. Sotto erano riportati i dati comunicati il giorno prima a Roma dal ministro dell’Interno, Giuseppe Romita. Per la Repubblica avevano votato oltre 12 milioni di italiani e per la Monarchia oltre 10 milioni: due milioni di voti di differenza.

Il quotidiano di Piacenza, sotto il titolo a tutta pagina (nel sommario), aggiunse: “Sabato proclamazione ufficiale dell’esito del referendum”. Il sabato dopo, 10 giugno, era infatti fissata l’adunanza pubblica della Corte di Cassazione sull’esito della consultazione. Ma il controllo dei giudici portò solo a ritoccare alcuni numeri. Proclamazione o non proclamazione, la sostanza era già emersa ed era chiara: aveva vinto la Repubblica e aveva perso la Monarchia.

I numeri definitivi sul voto, slittati al 18 giugno, avrebbero detto che, tra città e provincia, due terzi degli elettori piacentini avevano scelto l’Italia repubblicana, mentre il restante terzo voleva l’Italia monarchica.