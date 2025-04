Stragliati assicura: «La tassa sui rifiuti non aumenterà»

A Castelsangiovanni la tassa sui rifiuti non aumenterà, ma solo grazie ad un fondo abbatti rincari. Con 357mila euro ricavati tra le pieghe del bilancio, il Comune riuscirà a tamponare, per il 2025, i rincari che i castellani si sarebbero altrimenti visti recapitare in bolletta. E questo nonostante, pare quasi una beffa, il Comune risulti tra quelli virtuosi, in fatto di buone pratiche per la raccolta dei rifiuti, tanto da meritarsi un "bonus" da 57mila euro. Proprio questa somma, unita a 300mila euro che le casse comunali sono riuscite a portare a casa dal recupero di vecchia evasione fiscale, servirà a tamponare gli aumenti in bolletta. «Il mandato politico che abbiamo dato agli uffici - ha detto la sindaca Valentina Stragliati durante una seduta di commissione - è stato che le bollette non devono aumentare».

In totale, il conto presentato dall'Agenzia d'Ambito al Comune capofila della Valtidone è salato. Per far smaltire i rifiuti prodotti a Castelsangiovanni servono 2 milioni e 883mila euro.