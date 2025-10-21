Trespidi avvia il Piano urbano contro il degrado

“Incontrare i cittadini nelle strade e nelle piazze di Piacenza per ascoltare i problemi concreti, le emergenze quotidiane, le piccole manutenzioni che mancano e le opere che da troppo tempo attendono di essere realizzate. Ma anche per raccogliere idee e proposte utili a costruire una città più curata e vivibile.” Lo annuncia Massimo Trespidi, consigliere comunale di Liberi, presentando una nuova campagna di ascolto e partecipazione che prenderà il via sabato 25 ottobre. L’iniziativa prevede una serie di incontri e banchetti nei diversi quartieri della città, con l’obiettivo di raccogliere segnalazioni, suggerimenti e contributi direttamente dai cittadini. Tutto ciò che emergerà da questi momenti di confronto sarà raccolto in un documento denominato provocatoriamente PUD – Piano Urbano contro il Degrado, che verrà consegnato all’amministrazione comunale con l’intento di trasformare le segnalazioni in soluzioni concrete. “Non un’operazione di facciata, ma un vero momento di partecipazione – sottolinea Trespidi –. Un’occasione per discutere insieme dei problemi che Piacenza vive ogni giorno e delle soluzioni possibili per migliorare la qualità della vita nella nostra città.” Il calendario degli incontri prevede, al momento, quattro appuntamenti: sabato 25 ottobre alla Besurica dalle 9.30 alle 12.30; giovedì 30 ottobre al Centro Commerciale Gotico (Ipercoop) dalle 9.30 alle 12.30; sabato 8 novembre in Piazza Duomo dalle 9.30 alle 12.30; giovedì 13 novembre alla Galleria Sole, nel quartiere Farnesiana, dalle 9.30 alle 12.30.