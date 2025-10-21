Liberta - Site logo
Trespidi avvia il Piano urbano contro il degrado

L'azione provocatoria del consigliere comunale che incontrerà i cittadini in giro per Piacenza per raccogliere segnalazioni in vista del "Pud"

Redazione Online
|4 ore fa
Massimo Trespidi
Massimo Trespidi
1 MIN DI LETTURA
  “Incontrare i cittadini nelle strade e nelle piazze di Piacenza per ascoltare i problemi concreti, le emergenze quotidiane, le piccole manutenzioni che mancano e le opere che da troppo tempo attendono di essere realizzate. Ma anche per raccogliere idee e proposte utili a costruire una città più curata e vivibile.” Lo annuncia Massimo Trespidi, consigliere comunale di Liberi, presentando una nuova campagna di ascolto e partecipazione che prenderà il via sabato 25 ottobre. L’iniziativa prevede una serie di incontri e banchetti nei diversi quartieri della città, con l’obiettivo di raccogliere segnalazioni, suggerimenti e contributi direttamente dai cittadini. Tutto ciò che emergerà da questi momenti di confronto sarà raccolto in un documento denominato provocatoriamente PUDPiano Urbano contro il Degrado, che verrà consegnato all’amministrazione comunale con l’intento di trasformare le segnalazioni in soluzioni concrete. “Non un’operazione di facciata, ma un vero momento di partecipazione – sottolinea Trespidi –. Un’occasione per discutere insieme dei problemi che Piacenza vive ogni giorno e delle soluzioni possibili per migliorare la qualità della vita nella nostra città.” Il calendario degli incontri prevede, al momento, quattro appuntamenti: sabato 25 ottobre alla Besurica dalle 9.30 alle 12.30; giovedì 30 ottobre al Centro Commerciale Gotico (Ipercoop) dalle 9.30 alle 12.30; sabato 8 novembre in Piazza Duomo dalle 9.30 alle 12.30; giovedì 13 novembre alla Galleria Sole, nel quartiere Farnesiana, dalle 9.30 alle 12.30.  

