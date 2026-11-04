Vannacci mette ordine a Fn, Argellati sarà il coordinatore

Nel giorno in cui viene confermato l’evento che, domenica al Politeama alle 18, vedrà la presenza di Roberto Vannacci a Piacenza, ecco arrivare la prima nomina ufficiale nell’organigramma locale di Futuro Nazionale. Proprio il generale ha nominato Gianluca Argellati, sindaco di Vigolzone, nuovo coordinatore provinciale. Una investitura, quella ufficializzata ieri dal coordinatore nazionale Massimiliano Simoni, che fa parte «del processo di radicamento sul territorio» del partito fondato dall’eurodeputato dopo la fuoriuscita dalla Lega.

«La designazione di Argellati quale responsabile per la provincia di Piacenza rafforza in modo significativo la nostra presenza istituzionale e politica in Emilia-Romagna. A Gianluca va il mio benvenuto e un forte augurio di buon lavoro. Sono certo che, in continuità con gli eventi e le attività già avviate nella provincia, saprà guidare la squadra locale con determinazione e spirito di servizio, in stretta collaborazione con il coordinamento regionale» ha dichiarato Davide Bergamini, coordinatore regionale di Fn.